الدفاع المدني الإيطالي يرسل فريقًا طبيا الى أرمينيا لمواجهة فيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – انطلق فريق صحي إيطالي الجمعة، لدعم جمهورية أرمينيا في الحرب ضد وباء كوفيد 19.

وقالت هيئة الدفاع المدني إن “العملية التي أمر بها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، تندرج في نطاق آلية الدفاع المدني الأوروبية، عقب طلب المساعدة الدولي الذي تقدمت به أرمينيا إلى المفوضية الأوروبية”.

وذكر الدفاع المدني أن “الفريق المكون من 11 متخصصًا، والذي يعمل بتنسيق إدارة الدفاع المدني، والمؤلف من أفراد طبيين وصحيين من مقاطعات بييمونتي لومبارديا وتوسكانا، غادر من مدينة كونيو (شمال) على متن طائرة تابعة لقوات الشرطة المالية”، ومن “المقرر أن يصل إلى العاصمة يريفان خلال يوم واحد”.

وخلص بيان الدفاع المدني الى القول إن “المهمة ستتم بالتنسيق مع النشاط الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية ويتم تنظيمها بالتعاون الوثيق مع سفارة إيطاليا في أرمينيا”.