مركز طبي إيطالي: سيبقى الفيروس موجوداً حتى توفر اللقاح ضده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مركز طبي إيطالي إنه على الرغم من حقيقة أن العديد من البلدان ترصد حاليًا توجه هبوط وانخفاض لمعدل الإصابات بكوفيد 19، بسبب تدابير الاستجابة الوقائية القوية المتخذة، فسيستمر الفيروس بالانتشار حتى تتوفر الكمية الكافية أو الأكثر فعالية من اللقاحات ضده.

وكشف المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (ECDC)، أن “نسبة من السكان ستطور مناعة طبيعية ووقاية مستدامة ضد فيرو كورونا المستجد”، لكن “لتقليل مخاطر عودة حالات العدوى إلى المستويات التي تتطلب تدابير استجابة أكثر صرامة، ننصح الدول الأعضاء باتخاذ عدد من الإجراءات”.

وذكر أطباء (ECDC)، أن الإجراءات “تشمل مراقبة معززة مع اختبارات معمقة على الحالات المحتملة، تتبعاً منتظم لاتصالات الأشخاص، استمرار بعض التدخلات غير الدوائية، وإعادة إدخال تدابير إضافية في حالة زيادة انتقال العدوى”.