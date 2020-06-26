برلماني إيطالي: نعم للبعثات الدولية لكن هناك حاجة لمزيد من الأموال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى برلماني إيطالي موافقته على استمرار عمل البعثات العسكرية الدولية لبلاده، لكنه قال إن هناك حاجة لمزيد من الأموال لأجلها.

وأضاف زعيم كتلة نواب حزب “أخوة إيطاليا” في لجنة الدفاع الرابعة، سالفاتوري دييدّا، أن حزبه، “لن يتراجع أبدًا في تقديم الدعم لقواتنا المسلحة الملتزمة في مهام دولية، وبهذا يمكن اعتبار الحكومة محظوظة إلى حد ما، نظرًا لوجود صعوبات داخلية مستمرة”.

وأشار دييدّا الى أنه “مع دعوة حركة خمس نجوم للإستماع لجمعيات نزع السلاح والمنظمات غير الحكومية السليمة”، فضلا عن “الانقسام بين أعضائها من لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية”.

وتابع البرلماني المعارض، “إن القوات المسلحة هي فخرنا وإعلاء لاسم إيطاليا في كل ساحة عمليات”، لكن “كلمات الثناء يجب أن تتبعها استثمارات لتجديد وتعزيز القوة العاملة، مراجعة القانون الخاص بها، الاستثمار في وسائل وأنظمة الدفاع والاقتراب من تلك النسبة الشهيرة (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، التي يطلبها الناتو”.

وخلص دييدّا الى القول، “لكن أكثر من أي شيء آخر، المتطلبات التي تسد احتياجات القوات المسلحة نفسها”. مبينا أن “طلبنا بسيط يشتمل على ضمان نقل جوي آمن ودقيق المواعيد للعسكريين”.