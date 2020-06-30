نتنياهو: سنواصل العمل على انجاز الضم في الأيام المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إنه سيواصل العمل على إنجاز ضم أراض بالضفة الغربية خلال الأيام المقبلة.

ويشير نتنياهو بذلك إلى عملية الضم، التي قال في وقت سابق إنها ستبدأ يوم غد الأربعاء .

وكان نتنياهو التقى اليوم المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المفاوضات أفي بركوفيتش ، بحضور السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان ورئيس الكنيست ياريف ليفين ورئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات ومدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رونين بيريتس.

ولاحقا في مراسم تسليم وتسلم منصب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قال نتنياهو “عقدت لقاءً في وقت سابق من هذا اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك وكذلك مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المفاوضات أفي بركوفيتش”.

وأضاف”تحدثت مع برايان هوك عن التهديد الإيراني الذي لا يتوقف، وكذلك عن الإجراءات التي نتخذها في تصدينا للتهديدات الإيرانية التي لا تتوقف هي الأخرى. أما أفي بركوفيتش، فقد تحدثت معه ومع السفير فريدمان وأفراد وفدهم عن مسألة السيادة، التي تعمل على بسطها هذه الأيام، والتي سنواصل العمل على إنجازها خلال الأيام المقبلة”.

وكان نتنياهو قال إنه يعتزم ضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية وهو ما يشمل 30% من الضفة الغربية.

ويقود الفلسطينيون والأردن والاتحاد الأوروبي حملة رفض وإدانة واسعة للضم.