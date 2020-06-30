ايطاليا: 23 وفاة جديدة بكورنا غداة تسجيل 6، والعدد التراكمي للاصابات يقترب من ربع المليون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية مساء الثلاثاء تسجيل 23 حالة وفاة خلال الاربعة وعشرين ساعة الماضية، وذلك غداة الاعلان عن 6 وفيات وهي الحصيلة الادنى منذ 28 شباط/فبراير الماضي

وبالضحايا المعلنين اليوم ، وفق نشرة هيئة الدفاع المدني اليومية عن حالة الطوارئ الصحية، يرتفع اجمالي الوفيات الى 34 ألفا و767.

أما الحالات الايجابية الحالية المؤكدة فتبلغ اليوم 15 ألفا و563، وذلك بعد تسجيل 142 اصابة جديدة، ولكن اجمالا قلت بمقدار 933 (بطرح الحصيلة اليومية للمتعافين والموتى اليومي).

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 190 ألفا و248، بعد أن تماثل 1052 للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك العدد التراكمي، للمصابين والموتى والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا قبل خمسة أشهر، الى 240 ألفا و578 .

المصابين بـ كوفيد-19 ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات يبلغ عددهم 1090 (30 أقل مقارنة بالأمس)، من بينهم 93 بوحدات العناية المركزة، بعد أن غادرها بين أمس واليوم ثلاثة مرضى.