ميركل تهاتف كونتي بشأن أولويات رئاسة ألمانيا للاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت الحكومة الايطالية بأن رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، تلقى اتصالاً هاتفيا اليوم الثلاثاء من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل لتوضيح أولويات برنامج الرئاسة الألمانية الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي تبدأ غدًا مطلع تموز/يوليو.

كما تطرقت المحادثة الهاتفية الى خطة التعافي لمرحلة ما بعد فيروس كورونا، التي اطلق عليها اسم (الجيل القادم للاتحاد الأوروبي)، والإطار المالى متعدد السنوات (الميزانية الاوروبية 2021-2027) ، في ضوء القمة الأوروبية الاستثنائية المقررة في يومي 17-18 تموز/يوليو المقبل.