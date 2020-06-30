ايطاليا تعلن تطبيق الحجر الصحي على كل مواطني الدول خارج منطقة شنغن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية أنها ستواصل تطبيق اجراءات الحجر التلقائي والمراقبة الصحية على كل القادمين الى البلاد من خارج فضاء منطقة شنغن، بمن فيهم مواطني 14 دولة الذين سيسمح لهم بدخول الاتحاد الاوروبي اعتبارا من يوم غد، الأول من تموز/يوليو.

وعزا وزير الصحة الايطالي، روبيرتو سبيرانتسا هذا التوجه الحذر الى “الوضع على المستوى العالمي، الذي لا يزال معقدًا للغاية”. وقال في تصريح صحفي مساء الثلاثاء: “يجب علينا منع تضحيات الإيطاليين في الأشهر الأخيرة من أن تضيع هباء”.

وتشمل “القائمة الخضراء” الاوروبية مواطني كل من المغرب، الجزائر، تونس، صربيا، الجبل الأسود، جورجيا، كندا، أوروغواي، تايلاند، كوريا الجنوبية، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا ورواندا، اضافة الى الصين وفق مبدأ التعامل بالمثل.