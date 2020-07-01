دي مايو الى باريس ضمن جهود استئناف انتاج وتصدير النفط الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يغادر وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الاربعاء العاصمة روما متوجها لباريس للقاء نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، وهو اللقاء الثاني بينهما منذ فتح الحدود الداخلية الاوروبية

مهمة دي مايو الباريسية، وفق مصادر دبلوماسية، تأتي في اطار الجهود الفرنسية-الايطالية المشتركة لاستئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي المتوقف منذ شهر كانون الثاني/يانير الماضي

ونقلت تلك المصادر عن دي مايو تشديده على أن هذا الامر “يعتبر أولوية” لأن تعليق انتاج وتصدير النفط هو “الطريقة التي يتم بها تجويع بالشعب الليبي ولا يمكننا السماح بذلك”.

وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قد أكدث قبل يومين “اجراء مفاوضات على مدار الأسابيع القليلة الماضية بين كل من حكومة الوفاق الوطني والمؤسسة وعدد من الدول الإقليمية، تحت اشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وذلك من أجل استئناف انتاج النفط”.

وقالت في بيان “تأمل المؤسسة الوطنية للنفط أن ترفع هذه الدول الإقليمية الحصار وتسمح للمؤسسة باستئناف عملها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي”. وأكدت المؤسسة “التصميم على أن يضمن الاتفاق الشفافية وأن تحقق إيرادات النفط العدالة الاجتماعية لجميع الليبيين”. وأردفت “في اطار موازي، تهدف المؤسسة أيضًا إلى أن يتضمن الاتفاق حلولًا لحماية المنشآت النفطية، والتأكد من عدم استخدامها أبدًا كهدف عسكري أو كورقة مساومة سياسية مرة أخرى”.