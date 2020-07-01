ايطاليا: احباط تهريب 14 طنا من أقراص الأمفيتامين قادمة من سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الشرطة المالية الايطالية أنها ضبطت في ميناء مدينة ساليرنو (جنوب غرب) 14 طنا من أقراص الأمفيتامين مخفية في ثلاث حاويات، في أكبر عملية احباط لتهريب المخدر على المستوى العالمي.

ووفق ما تداول اعلاميا، فإن اقراص الأمفيتامين المسماة (كبتاجون) تم انتاجها في سورية من قبل عناصر تنظيم داعش الارهابي لتمويل “الجهاد”

وأشارت السلطات الى أن القيمة المالية للمخدرات المضبوطة، 84 مليون قرص أمفيتامين، تبلغ مليار يورو، وكانت داخل ثلاث حاويات تحتوي على أسطوانات ورقية للاستخدام الصناعي، قادمة من سورية وموجهة إلى شركة مقرها في مدينة لوغانو السويسرية.