المستشار النمساوي: نعم لمساعدة الدول الاعضاء ماليا ولكن بدون ديون دائمة على الاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز موافقة بلاده على مبدأ مساعدة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لتجاوز الازمة المالية الراهنة ولكنه رفض تراكم ديون دائمة مشتركة على عاتق الاتحاد الاوروبي

وكتب في تغريدة عبر منصة (تويتر): “تتولى ألمانيا الرئاسة (الدورية للاتحاد الاوروبي) في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات كبيرة. وهذا يشمل الأثر المالي لوباء فيروس كورونا، الذي يؤثر على جميع الدول”.

وأردف “نريد المساعدة، ولكن يجب منع ديون دائمة على الاتحاد الاوروبي “.

وتنتمي النمسا الى دول شمال أوروبا الأكثر تشددا، التي ترفض خيار المساعدات بدون مقابل وتطالب بأن تكون خطة الانعاش الاوروبية حصرا في شكل قروض للدول الاعضاء، بينما تطالب ايطاليا، ضمن معسكر دول الجنوب الاكبر مديونية، بالمزج بين الخيارين.