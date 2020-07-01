عالم فيروسات يكشف عن اسباب انحسار عدوى كورونا في ايطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أرجع رئيس جمعية علماء الفيروسات الأوروبيين، جورجيو بالو، انحسار انتشار عدوى فيروس كورنا في إيطاليا لموقعها الجغرافي، حيث يشهد “نصف الكرة الشمالي ارتفاع معدلات الأشعة فوق البنفسجية في الفترة من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر وينتج عنه تأثير مبيد للفيروسات”.

ونوه في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا)، في اشارة الى الارتفاع الكبير في الاصابات في امريكا الجنوبية، بأن “نفس الظروف: الحرارة الجافة لا تتوفر في نصف الكرة الأرضية تحت خط الاستواء، حيث توجد رطوبة عالية. ولهذا السبب لا تعمل درجات الحرارة المرتفعة في تلك الأماكن كرادع للفيروس”.

ونفى الخبير الصحي الرواية المتداولة حولد تحوّر الفيروس بشكل يجعله أقل قدرة على مهاجمة الخلايا البشرية، حيث قال “لا ترتبط أي من التحورات البالغ عددها 8000 التي تم تحديدها في جينوم الفيروس بطفرة في قوته، لذلك ليس لدينا دليل على أنه أقل أو أكثر قدرة على العدوى من ذي قبل”.

وأضاف “مع ذلك، يمكننا القول أنه في هذه المرحلة التي يتلاشى فيها الوباء ببطء في أوروبا، لوحظ، كما أبرزت عشرات الاوراق العلمية، أن الجرعة المعدية قلت، وبالتالي فإن الحالات الايجابية لديها قدرة أقل على نقل العدوى. وهي خاصية لجميع الفيروسات”.