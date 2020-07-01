بوريس جونسون: كمؤيد لإسرائيل آمل من كل قلبي ألا يتم الضم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- ناشد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، اسرائيل بعدم ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية مشددا على ان بلاده لن تعترف بهذا الضم.

وكتب في مقال نشره في صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية ، اليوم، “أنا مدافع متحمس عن اسرائيل. ثمة قليل من الاهداف الاقرب الى قلبي من ضمان ان يبقى مواطنوها محميين من تهديد الارهاب وتحريض اللاسامية”.

وقال “لقد وقفت بريطانيا دوما الى جانب اسرائيل وحقها في الوجود بسلام وأمن – مثل كل أمة اخرى. التزامنا بأمن اسرائيل متين طالما كنت رئيس الوزراء في بريطانيا. فقد تابعت بأسى الاقتراحات لضم ارض فلسطينية. بصفتي صديقا، معجبا ومؤيدا لاسرائيل لسنوات طويلة أخشى الا تحقق هذه الاقتراحات حدثها لضمان حدود اسرائيل بل ستكون متعارضة مع مصالحها بعيدة المدى”.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني من انه “سيضع الضم في خطر الطريق الذي قطعته اسرائيل في تحسين العلاقات مع العالم العربي والاسلامي. لم يسبق لي أن كنت مقتنعا اكثر لان مصالح اسرائيل تتطابق ومصالح شركائنا الاقرب في العالم العربي، بما في ذلك التعاون الامني المحتمل ضد تهديدات مشتركة”. وأردف “مهما كان تطلعهم لاقامة علاقات مع اسرائيل قوية، فان الضم سيقف في طريق التعاون المحتمل، ولن يسمح للشركاء من العالم العربي بتعزيز العلاقات مع اسرائيل. وسيستغل اعداء اسرائيل هذا الوضع وسيستخدموه ضد كل من يتطلع الى التقدم في الشرق الأوسط”.

وقال جونسون “بودي أن أرى حلا يكون عادلا للاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. لقد دافعت بريطانيا في احيان قريبة، كجزء من أقلية صغيرة في الامم المتحدة، عن اسرائيل في وجه انتقاد غير مبرر وغير متوازن تماما”.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني مجددا من أن “الضم سيشكل خرقا للقانون الدولي. كما أنه سيكون هدية لاولئك الذين يريدون ان يثبتوا القصص القديمة عن إسرائيل”وقال”آمل من عمق قلبي الا يخرج الضم الى حيز التنفيذ. واذا حصل ذلك فان بريطانيا لن تعترف بالتغييرات في خطوط 67، باستثناء تلك التي يتفق عليها بين الطرفين”.

ولفت جونسون الى انه “يوجد سبيل آخر. مثل اسرائيليين كثيرين، فاني أنا أيضا محبط من أن محادثات السلام انتهت بالفشل. وبينما أتفهم الاحباط الذي يشعر به الطرفان، فان من واجبنا ان نستغل الطاقة في هذه اللحظة كي نعود مرة اخرى الى طاولة المفاوضات ونسعى الى بلورة حل. وهذا سيتطلب تنازلا من كل الأطراف”.