رئيس رايان إير للطيران: تنافس أليتاليا يجب أن يكون بطريقة صادقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الإيرلندية (رايان إير) المنخفضة التكلفة، إيدّي ويلسون، إنه “ليست لدينا مشاكل مع أليتاليا، لكنها ثقب سوداء ابتلع 12 مليار يورو أصلا، ويجب أن تتنافس بصدق”.

وأضاف ويلسون في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الخميس، أنه بشأن تأميم الناقل الإيطالي السابق، “سنلجأ بالتأكيد إلى الاتحاد الأوروبي”. وأوضح أن “السوق الإيطالية من المحتمل أن تصبح مشكلة بسبب 3 مليارات يورو مخصصة لإعادة إطلاق أليتاليا”.

وذكر رئيس (رايان إير) أن “الأموال التي ترغب الحكومة الإيطالية بأخذها من شركات الطيران الأخرى، عن طريق رفع الرسوم البلدية الإضافية على صعود الركاب إلى الطائرة، ستؤدي في النهاية إلى زيادة تكلفة التذاكر”.

أما بالنسبة لحوافز المطارات لشركات الطيران منخفضة التكلفة، وهي قضية تتهم فيها أليتاليا شركة (رايان إير)، فقد قال ويلسون: “لماذا لا تشارك هي أيضًا في مخططات امتياز ما؟ لأن لديها تكاليف تشغيل عالية لدرجة أنها لن تتمكن من منافسة أسعارنا”. واختتم بالقول إن “لدى أليتاليا طائرات، جداول رحلات ونموذج أعمال كلها خاطئة”.