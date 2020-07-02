محكمة لاهاي تسند الولاية القضائية لايطاليا في محاكمة جندييها بقضية مقتل صيادين هنديين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعطت هيئة التحكيم الدولية في لاهاي اليوم الخميس الحق لايطاليا في محاكمة جندييها مشاة البحرية، واللذان تريد محاكمتهما نيودلهي في قضية قتلهما، من على متن سفينة إيطالية في المحيط الهندي عن طريق الخطأ، صيادين اثنين هنود في عام 2012، .

وقد ألقت هذه القضية المستمرة لسنوات طويلة بظلالها على العلاقات الدبلوماسية بين روما ونيودلهي.

ووفق هيئة التحكيم الدولية، فان الولاية القضائية تعود لايطاليا لأن رجلي البحرية كانا يشاركان كمسؤولين حكوميين في مهمة مكافحة القرصنة بمياه المحيط الهادي.

كما رأت هيئة التحكيم الدولية أن ايطاليا انتهكت حرية الملاحة وبالتالي سيتعين عليها تعويض الهند عن الخسائر في الأرواح والأضرار المادية.

وكان الجنديان، هما ماسيميليانو لاتورى وسالفاتورى جيرونى، مكلفان بمهمة أمنية على ناقلة نفط ايطالية، وتعرضا للاحتجاز في الهند بتهمة قتل صيادين اثنين، اعتقادا منهما بانهما قراصنة قبالة سواحل كيرالا جنوب غرب البلاد في 15 شباط/فبراير 2012.