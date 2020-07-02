ممثل إيطالي: تحقيقات مصرية استفزازية ونحن نستمر ببيع أسلحة للقاهرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نجم سينمائي إيطالي، إن السلطات القضائية المصرية تجري تحقيقات استفزازية ونحن نستمر ببيع أسلحة للقاهرة.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) تعليقاً على كلمات والدي جوليو ريجيني حول الاجتماع “الفاشل” بين المدعين الرومانيين والمصريين الذي التأم أمس، كتب الممثل أليساندرو غاسمان، أنه “في ظل غياب رد من القاهرة على الإنابة القضائية من جانب روما، وعلى ضوء تحقيقات استفزازية من قبل المصريين حول أنشطة جوليو ريجيني، نحن نستمر في ببيع الأسلحة لهم”.

وكان باولا وكلاوديو ريجيني قد قالا أمس إن “استدعاء السفير الإيطالي من القاهرة هو السبيل الوحيد للمضي قدما”، في قضية اختطاف ومقتل ابنهما الباحث الايطالي، الذي تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير من عام 2016.

في السياق ذاته، غرّد عضو مجلس الشيوخ من تيار “أحرار ومتساوون” فرانشيسكو لافورجا قائلا، إن “مصر لا تقدم أي علامات حقيقية للتعاون في قضية ريجيني”، ولهذا السبب، فـ”من واجب الحكومة وقف أي توريد للأسلحة لها، واستدعاء السفير الإيطالي من القاهرة على الفور”.