حكومة الوفاق الليبية: مكالمة هاتفية بين السراج ولودريان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في طرابلس تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حيث بحث الجانبان “مستجدات الوضع في ليبيا”.

ونقل بيان صدر عن مكتب السراجK اعراب وزير الخارجية الفرنسي خلال الاتصال عن “قلق بلاده من الوضع المتوتر الحالي”، والتأكيد بأن “جهود فرنسا تستهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن مصلحة الليبيين وجيران ليبيا وأوروبا تكمن في أمن واستقرار ليبيا”.

وكان وزير الخارحية في حكومة الوفاق قد انتقد تأخر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في “رفضه لعدوان حفتر على العاصمة طرابلس منذ 14 شهرا أي منذ الهجوم الغادر”، على حد وصفه

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‎كما دعا لودريان -وفق بيان حكومة الوفاق- إلى “الإسراع بتحقيق وقف لإطلاق النار يتيح العودة للمسار السياسي من خلال جهود الأمم المتحدة ودورها المركزي، كما أوضح بان إيطاليا وفرنسا متفقان على هذا التوجه، وأكد رفض بلاده للتدخل الأجنبي في ليبيا بجميع أنواعه وبمختلف مصادره”

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وأشار البيان الى أن السراج، بدوره، نوه بأن “وضوح المسار السياسي هو ما سيبعدنا عن الخيار العسكري”، كما وصف التحركات السياسية الاخيرة بأنها “ليست مبادرات لإيجاد حل للازمة، بل هي مناورات تستهدف فقط إيجاد أدوار لشخصيات بعينها”. وقال إن “الانتخابات يجب أن تكون في صلب المسار السياسي وعدم إضاعة الوقت بحلول تلفيقيه”، حسب البيان