ايطاليا ترحب بقرار التحكيم الدولي بمنحها الولاية القضائية في مقتل الصيادين الهنديين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحبت الحكومة الايطالية اليوم الخميس بقرار لجنة التحكيم الدولية في لاهاي الذي منحها الولاية القضائية وليس الهند، بشأن مقتل صيادين هنديين بمياه المحيط الهندي عن طريق الخطأ على يد رجلين من مشاة البحرية الايطالية

ووصف رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي في تعليق مقتضب للصحفيين، القرار بـ”الخبر السار”.

وقد ألقى هذا النزاع القضائي الطويل بين الهند وايطاليا في هذه القضية، التي تعود الى شهر شباط/فبراير من عام 2012، بظلاله على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

أما وزير الخارجية لويجي دي مايو، فقد كتب في مقال عبر صفحته الرسمية في منصة فيسبوك “اليوم يسدل الستار على معاناة طويلة، وذلك بفضل ثبات وتصميم أسلافي في وزارة الخارجية”. وأردف: “لقد سادت رؤية إيطاليا، بعد سنوات من المعارك الطويلة. إن جنديينا، بصفتهم مسؤولين في دولة ايطاليا لديهم الحصانة من القضاء الاجنبي اثناء انخراطهم في ممارسة وظائفهم الموكلة اليهم”.

وكان مشاة البحرية الايطالية، وهما ماسيميليانو لاتورى وسالفاتورى جيرونى، مكلفان بمهمة أمنية على ناقلة نفط ايطالية قبالة سواحل كيرالا جنوب غرب الهند، قد قتلا عن طريق الخطأ صيادين اثنين اعتقادا منهما بانهما قراصنة في حادثة اطلاق نار جرت في 15 شباط/فبراير 2012