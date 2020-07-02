فون دير لاين: الصين شريك ومنافس تجاري للاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصفت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين بـ”المعقدة للغاية”، فـ”بكين شريك، ولكنها أيضا منافس تجاري”.

وبشأن الاوضاع في هونغ كونغ، قالت رئيسة المفوضية في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس “أعتقد أنه إذا اتخذت أوروبا موقفاً موحداً، فسيكون لذلك آثار طويلة المدى على الصين”، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أهمية المستعمرة البريطانية السابقة كـ”مركز للتجارة” بين الصين والاتحاد الأوروبي.

ونوهت المسؤولة الاوروبية بأن “الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الأول للصين”.