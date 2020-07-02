ايطاليا: 30 حالة وفاة بكورونا و201 اصابة جديدة خلال 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت السلطات الايطالية مساء اليوم الخميس توثيق 30 حالة وفاة خلال الاربعة وعشرين ساعة الماضية، وذلك بعد يوم من الاعلان عن 21 وفاة و48 ساعة عن تسجيل 6 وفيات في حصيلة كانت الادنى منذ 28 شباط/فبراير الماضي

وبالضحايا المعلنين اليوم، وفق نشرة هيئة الدفاع المدني اليومية عن حالة الطوارئ الصحية، يرتفع اجمالي الوفيات الى 34 ألفا و818.

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 15 ألفا و60، وذلك بعد تسجيل 201 اصابة جديدة، ولكن اجمالا قلت بمقدار 195 (بطرح الحصيلة اليومية للمتعافين والموتى).

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 191 ألفا و83، بعد أن تماثل 366 للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك العدد التراكمي، للمصابين والموتى والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا قبل خمسة أشهر، الى 240 ألفا و961 .

المصابين بـ كوفيد-19 ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات يبلغ عددهم 963 (62 أقل مقارنة بالأمس)، من بينهم 82 بوحدات العناية المركزة، بعد أن غادرها خمسة مرضى بين أمس واليوم .