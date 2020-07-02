كونتي: لم أحذر بموجة جديدة لكورونا ومطمئن نسبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نفى رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي تحذيره للشعب الايطالي من موجة جديدة لوباء فيروس كورونا المستجد، وذلك في معرض حديثه اليوم الخميس مع أحد المارة بالعاصمة روما، اشتكى من الرسائل التحذيرية المفرطة من جانب الجهاز التنفيذي والعلماء عن خطورة الجائحة والتدابير المعلنة لمواجهتها.

وأجاب كونتي: “لم أحذر قط بموجة انتشار جديدة للفيروس. ما قلته أنه يمكننا الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي وغسل الايدي واستخدام الكمامات عند الاتصال بالاخرين”. وأردف “من خلال خطة مراقبة محكمة ومفصلة على كل الاقاليم” بشأن عودة مفترضة للفيروس، “بوسعنا الشعور بالطمأنينة النسبية حتى في الأشهر المقبلة”.