اللجنة البرلمانية بقضية ريجيني: جلسات استماع مع وزراء الحكومات المتعاقبة منذ عام 2016

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس اللجنة البرلمانية الايطالية الخاصة بقضية جوليو ريجني، إيراسمو بالازوتو أن اللجنة قررت الاستماع الى كل رؤوساء الحكومات ووزرائها المعنيين بالعلاقات مع مصر، الذين تعاقبوا منذ تاريخ العثور على جثة الباحث بأطراف القاهرة أوائل عام 2016

وأشار بالازوتو في تصريحات صحفية اليوم الخميس، الى اجماع داخل اللجنة بعد اجتماعها اليوم على أن اللقاء الافتراضي بين النائبين العامين الايطالي والمصري يوم أمس “لم يكن حاسما”.

وأضاف “لقد أكدنا توجهنا بالاستمرار في تحقيقاتنا، وسنواصل التعمق في مسألة العلاقات السياسية الدبلوماسية مع مصر وتأثيرها على التعاون القضائي”. وقال “لقد وضعنا جدولا زمنيا لجلسات استماع مقبلة”.

وأكد أن “اللجنة ستواصل عملها بالاستماع إلى جميع الوزراء ورؤساء الحكومات الذين تعاقبوا منذ عام 2016”.

وكشف رئيس اللجنة البرلمانية عن ان جلسات الاستماع، التي أعرب عن الامل في اكمالها قبل بداية العطلة الصيفية، “ستبدأ مع الوزيرين في الحكومة الحالية: دي مايو (الخارجية) وغويريني (الدفاع). ثم نستمع لاحقا إلى جينتيلوني في دوره المزدوج كرئيس (سابق) للوزراء ووزيرا للخارجية، وأيضا إلى رينزي (رئيس وزراء سابق) ومينيتي (وزير داخلية سابق) وموافيرو ميلانيزي (وزير خارجية سابق)، وكذلك الى سالفيني، الذي زار مصر كنائب لرئيس الوزراء” في الحكومة السابقة.