خبيرة أممية: قلق حيال إدانة 11 مدافعا عن حقوق الإنسان في تركيا بتهم الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعربت المقررة الخاصة الجديدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر عن “قلق عميق حيال توجيه تهمة الإرهاب لـ11 مدافعاً عن حقوق الإنسان في تركيا”.

وحسب البيان، الذي نقله عنها المكتب الاعلامي للامم المتحدة، “قد تصل عقوبة المتهمين إلى السجن لمدة 15 عاماً بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان”.

وقالت لولر (ايرلندا) “بعد ثلاث سنوات من اعتقالهم، فإن الأدلة التي تم جمعها لدعم الاتهامات لم توضح بعد كيف بلغت أنشطتهم مستوى الإرهاب”.

ولفتت الخبيرة الاممية إلى أن الاعتقالات وقعت في “وقت يتسم بحساسية سياسية خاصة في تركيا”، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى حينها لمحاولة الانقلاب في عام 2016، داعية الحكومة التركية والنيابة العامة إلى “إظهار القوة من خلال إسقاط التهم، عندما لا تتمكن أدلة التحقيقات من تثبيتها”.

المتهمون، ما يعرف بمجموعة (إسطنبول 10)، داهمتهم الشرطة التركية في تموز/يوليو 2017، خلال ورشة عمل حول حقوق الإنسان . ولاحقا “حاول المدعي العام ربط المدافعين عن حقوق الإنسان” بمنظمات “إرهابية” مختلفة من خلال أدلة تم جمعها فقط بعد إلقاء القبض عليهم، بحسب الخبيرة الأممية.