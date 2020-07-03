الامارات وفرنسا تبحثان “تعزيز الامن شرق المتوسط وأزمة ليبيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة أن وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان استعرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، جون إيف لودريان “العلاقات الاستراتيجية” الثنائية و”سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة”، حسبما جاء في بيان

كما تناول الاتصال الهاتفي – وفق البيان- “مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها سورية وليبيا وسبل تعزيز الأمن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط”.

وأكد الجانبان “دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية الذي يعد الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها”، وكذلك “دعمهما للمبادرة المصرية لإنهاء الأزمة الليبية ورفض التدخل التركي في الشأن الليبي الذي من شأنه أن يجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للازمة”.