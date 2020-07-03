سيناتورة إيطالية: على الحكومة إدانة تصريحات السفارة الصين واستدعاء سفيرها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت سيناتورة إيطالية معارضة، إن على الحكومة إدانة تصريحات السفارة الصينية في روما واستدعاء السفير.

وكانت سفارة جمهورية الصين الشعبية قد استهجنت تظاهرة احتجاجية (فلاش موب) جرت أمام مقرها بالعاصمة روما أمس الخميس، نظمها حزب الرابطة اليميني المعارض من أجل “الحرية في هونغ كونغ”، وشارك فيها الامين العام للحزب، ماتيو سالفيني.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا إيتاليا) ونائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، ستيفانيا كراكسي: “أنا أفهم اللعبة السياسية والنزعة الانتهازية التي تحركها، لكن صمت الحكومة على تصريحات سفارة جمهورية الصين الشعبية في إيطاليا، التي تحتوي على تحذير غير مسبوقة للسياسيين، أمر يسيئ للبلاد وللديمقراطية”.

وذكرت كراكسي أنه “يمكننا الإنقاسم حول كل شيء ما عدا الأشياء الخطيرة، فإيطاليا بلد حر، كانت في تاريخها الجمهوري بفضل بعض أفضل رجالها، منارة للديمقراطية والحرية، وملجأ للشعوب المضطهدة من قبل الديكتاتوريات والأنظمة الشيوعية “.

وتابعت: “يجب أن يكون للسياسة والبرلمان القوة والكرامة ليجدوا أنفسهم متحدين في مثل هذه اللحظات، كما يحدث في الديمقراطيات الكبيرة. لننظر إلى الولايات المتحدة: بينما تحتدم حملة رئاسية ويشتد النزاع حول إدارة حالة طوارئ كوفيد 19 شرسة، صوّت مجلس الشيوخ والكونغرس بالإجماع على قانون يشدد العقوبات على قادة الصين وهونغ كونغ بسبب سيطرة بكين على المستعمرة البريطانية السابقة”.

واختتمت السيناتورة المعارضة بالقول إن على “الحكومة على الأقل أن تدين هذه الرقابة واللفتات غير الليبرالية، التي لا يُسمح بها لأي شخص، وأن تستدعي وزارة الخارجية السفير الصيني على الفور”.