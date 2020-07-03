 إصابة 21 فلسطينيا بمواجهات في الضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أصيب 21 فلسطينيا في مواجهات اندلعت اليوم الجمعة مع قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية احتجاجا على مصادرة إسرائيل لأراض فلسطينية وخططها لضم أراضٍ فلسطينية بالضفة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن “15 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدرم قرب قلقيلية، وتم التعامل مع جميع الاصابات ميدانياً”.

ومن جهة ثانية، اشار إلى أن “6 فلسطينيين أصيبوا بالغاز والرصاص المطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس، وتم تقديم الاسعاف الاولي للاصابات ونقل مصابَين للمستشفى ومعالجة باقي الاصابات ميدانياً”.

وأضاف الهلال الأحمر أن قوات الجيش الإسرائيلي “اطلقت بشكل مباشر قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي على طواقم الاسعاف التي كانت تقوم بالنجدة وإخلاء الاصابات في المواجهات في القرية، مما ادى لأضرار في احدى سيارات الإسعاف”.

وكان الفلسطينيون قد رفعوا الاعلام الفلسطينية ورشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة.