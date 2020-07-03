إيطاليا: 15 ضحية جديدة لفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن فيروس كورونا أودى بحياة 15 شخصاً آخرين في أنحاء البلاد.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة، والتي أكدها الدفاع المدني، فقد ارتفع عدد الوفيات الى 34,833 حالة منذ بداية حالة الطوارئ.

وذكر بيان الوزارة، أن “الساعات الـ24 الماضية، شهدت تسجيل 384 حالة شفاء، ليصل المجموع الكلي للمتعافين من كوفيد 19 إلى 191،467”.

وأشارت نشرة الدفاع المدني، الى أن “حالات الإصابة الجديدة بلغت 223 حالة مقارنة بالأمس”، في حين أن “هناك حاليًا 14,884 شخصاً إيجابياً من حيث الإصابة بكوفيد 19”.

وأشار بيان الوزارة الى أن “عدد الأشخاص الذين دخلوا الى المستشفيات لظهور الأعراض عليهم، كان 956، وهم أقل بحاصل 7 حالات”، أما بالنسبة للمرضى القابعين في وحدات العناية المركزة، فقد اصبح عددهم 79 شخصاً، بفارق 3 أشخاص عن يوم أمس”.