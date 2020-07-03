مشروع إنساني: 52 مهاجراً يهيمون في البحر منذ يومين بلا طعام وماء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال مشروع إنساني إن قارباً يحمل على متنه 52 شخصًا، يوشك على الغرق

بدون طعام وماء ، يغرق في عرض البحر المتوسط.

وكتب مشروع (Alarm phone) على منصة (تويتر)، الجمعة، أنه “تلقينا اتصالا من 52 شخصًا يواجهون مخاطر في منطقة البح ثوالإنقاذ المالطية الليلة الماضية”، وقد “أبلغنا السلطات على الفور”.

وذكر المشروع الإنساني أن هؤلاء المهاجرين “قد فروا من ليبيا، وهم في عرض البحر منذ يومين، ولم يعد لديهم طعام أو ماء”. واختتم بالقول إن “الظروف الجوية تزداد سوءًا، ويجب إنقاذ هؤلاء الأشخاص على الفور”.

يُذكر أن مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا.