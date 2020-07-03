إيطاليا: حجب 1700 موقع إنترنت تنشر تعليمات لتصنيع أسلحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حجبت شرطة البريد الإيطالية مواقع إلكترونية اكتشفت أنها تستخدم لتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية وتصنيع الأسلحة.

وذكرت الشرطة التي تعنى بالأمن السبراني، أنه “كجزء من نشاط مقاومة الإرهاب على الإنترنت ومكافحته، أجرى رجال شرطة البريد والاتصالات عملية ضد المواد التعليمية المنشورة عبر الإنترنت”، التي “روج اليوروبول بهدف إزالة جميع المحتويات من كتيبات توضيحية أو رقمية تستخدم لتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية”.

وذكرت أن “العملية تضمنت مشاركة وحدات متخصصة من المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب (ECTC) وممثلين عن 18 دولة، من بينها 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و5 دول من خارجه”، وقد “استهدف النشاط محتويات منشورة عبر الإنترنت، تم إنشاؤها أو استخدامها للإيحاء بهجمات في سياق الإرهاب الجهادي، التطرف، العدائية والفوضوية وارتكابها”.

وذكرت أنه “على وجه الخصوص، تشكل الكتيبات الإرشادية محلية الصنع والتعليمات التي تم تحديدها أثناء العملية، الأداة الرئيسية لتصنيع الأسلحة ذاتيا، وذات آثار مدمرة، وبشكل خاص من ناحية الهجمات التي تنفذها جهات انفرادية”، في إشارة الى الذئاب المنفردة.