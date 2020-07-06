مسؤول صحي إيطالي: لا أعتقد أن لقاح كوفيد 19 سيكون إلزامياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب مسؤول صحي إيطالي عن الإعتقاد بأن اللقاح ضد وباء كوفيد 19، لن يكون إلزامياً.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ڤيريتاه) الاثنين، أضاف نائب وزير الصحة، پييرپاولو سيليري، أن “اليوم يتم تتبع العدوى بشكل أفضل، وتدار حالات تفشي المرض”، كما أن “لدينا تحاليل كشف وافية ويمكننا توفير وحدات صحية متنقلة حتى في أكثر المناطق النائية”. وأردف “نحن نعرف المرض بشكل أفضل ولدينا مزيداً من وسائل العلاج”.

وتساءل سيليري: “لماذا يجب أن تكون هناك ألف حالة وفاة في اليوم إذا احترمنا القواعد؟ فيكفي مجرد التقيد بالقواعد الأساسية الأربع: التتبع، تحاليل الكشف، العلاج والشعور بالمسؤولية”، أي “عدم التجول إن كانت لدي أعراض ما”، بل “الاتصال بطبيب العائلة أو دائرة الصحة، التي أصبحت قادرة على إجراء تحليل الكشف، ولا يبقى المرء محجوزًا لأيام بانتظار التشخيص”.

وتابع المسؤول بوزارة الصحة: “أعتقد أنه كان علينا أن نولي اهتماماً أقل لتصريحات منظمة الصحة العالمية، التي تخبرنا اليوم إن الأسوأ لم يأت بعد. كان من المفترض أن تخبرنا بذلك في 30 كانون الثاني/يناير”.

وأردف “كان علينا تطبيق تعميمات منظمة الصحة العالمية منذ 5 كانون الثاني/يناير بمرونة أكبر”، أي “تلك الروابط الخاصة بالوباء، والتي كانت تشتبه فقط بالقادمين من ووهان ثم من هوبي”، ومع ذلك “فقد كنا الأكثر صرامة: يكفي مجرد التفكير بوقف الرحلات الجوية من الصين”.

وعن أمن لقاح كوفيد 19، قال إنه “يجب أن يكون كذلك بأي ثمن، لكننا نتحدث عن دواء غير موجود حالياً”، لكن “تقارير تفيد بأن إيطاليا وقعت اتفاقا بشأن 400 مليون جرعة، إلا أن اللقاح لن يصل قبل أواخر عام 2021 على الأرجح”.

ووفقًا لـ سيليري، فإن “اللقاح لن يكون إلزاميًا، لا أعتقد ذلك الآن”، على أية حال، فـ”من السابق لأوانه الحديث عن اللقاح، بل التركيز على أمور أخرى، كالسيطرة على البؤر والعلاجات”. أما بشأن القيود ضد العدوى، فقد قال إن “الناس يعتادون عليها، وأعتقد أنها تتطلب مشاركة فعالة منهم”.

وخلص المسؤول الصحي الى القول: “يجب عدم فرض القواعد، بل شرحها”، والتي ستجعلنا قادرين على التحكم بتفشي المرض حتى لو عاد للإنتشار بشكل أكثر كثافة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل”.