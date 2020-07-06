المفوضية الأوروبية: لا لاستخدام آيا صوفيا لإثارة الخلافات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية على ضرورة عدم استخدام قضية متحف آيا صوفيا لإثارة الخلافات بين الديانات المختلفة.

وكان المتحدث باسم المفوضية يعلق على الجدل الدائر حول نوايا تركيا تحويل المتحف، وهو في الأصل كاتدرائية أرثوذكسية شرقية، إلى مسجد. وقال ايريك مامير “اخذنا علماً بأن المحكمة العليا التركية قد علقت قرارها بهذا الشأن”.

واعتبر مامير أن “متحف” آيا صوفيا يعد موروثاً معمارياً عالمياً وموقعاً أثرياً هاماً، فـ”آيا صوفيا مكان للتسامح والحوار ويجب معالجة الموضوع من هذا المنظور”، على حد قوله.

وأوضح المتحدث أن المفوضية لا تريد التعليق على نوايا بعض المسؤولين الأتراك، في إشارة ضمنية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يقف وراء الأمر.

هذا وقد أثارت قضية تحويل آيا صوفيا إلى مسجد حالة غضب في العديد من الأوساط الدولية، ووصفتها الكنسية الأرثوذكسية الروسية بـ”غير المقبولة”.

يذكر أن كاتدرائية آيا صوفيا، وتعود للقرون المسيحية الأولى، قد مرت بعدة مراحل، فقد استولى عليها العثمانيون وحولوها إلى مسجد قبل أن تصدر محكمة تركية قراراً بدايات القرن الماضي بتحويلها إلى متحف.