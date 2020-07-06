وزير خارجية اسرائيل: الضم لن يبدأ في الأيام القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي،اليوم الاثنين، ان اسرائيل لن تضم اجزاء من الضفة الغربية في الايام القادمة.

ولكن اشكنازي الذي كان يتحدث إلى الهيئة العامة للبث الإسرائيلي ، رفض اعتبار أن هذا يعني أن خطة الضم قد ألغيت بالكامل، وقال”لا أعرف ، ولكن يمكنني القول إن وزارة الخارجية تعد تقييمات دبلوماسية ووزارة الدفاع تعد تقييمات أمنية”.

واشار أشكنازي إلى إنه تحدث إلى أكثر من 30 وزير خارجية ، معظمهم من أوروبا.

وقال “أسمع ما يقولونه ، وأعتقد أنه من الواضح ما نواجهه” من حيث معارضتهم للضم.

وأضاف “سنأخذ ذلك في الاعتبار عندما نتخذ قرارات، سنستمع الى التقييمات ثم نتصرف”.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن يعتزم الشروع بضم نحو 30% من مساحة الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي ولكنه ارجأ العملية، التي قال إنها تتطلب المزيد من المشاورات.

ولكن نتنياهو لم يلمح إلى انه الغى العملية.

وكرر وزير الخارجية الإسرائيلي دعمه لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، التي قبلتها إسرائيل ورفضها الفلسطينيون، وقال” إنها تستجيب إلى الأمرين اللذين يهمان معظم السكان في إسرائيل :الأمن والحفاظ على الأغلبية اليهودية “واضاف” الخطة يجب أن تتضمن مفاوضات مع جيراننا”.

وجدد الحديث عن الانفصال عن الفلسطينيين دون الاعلان صراحة عن قبول دولة فلسطينية.