التلفزة الإيطالية تتحدث عن حرب ليبيا في برنامج “ماضٍ وحاضر”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزة الإيطالية أن برنامجها: “ماضٍ وحاضر” سيخصص حلقته المقبلة للحديث عن الحرب الليبية.

وفي الحلقة التي يتم بثها يوم غد الثلاثاء على قناتي (راي 3) و (راي ستوريا)، يستذكر الأستاذان لويجي غوليا وباولو ميلي أنه “في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 1912، قصف الطرادات والسفن الحربية للأسطول الملكي الإيطالي ميناء طرابلس، الذي أعلن بداية غزو ليبيا”.

وقال معدّو البرنامج، إن “هذه العملية تندرج ضمن الحرب الإيطالية التركية، التي خاضتها إيطاليا منذ عام 1911 ضد الإمبراطورية العثمانية”، حيث “انتهى الصراع لصالح الإيطاليين، مع معاهدة لوزان للسلام في 12 تشرين الأول/أكتوبر”.

وتابعوا “لكن المقاومة الليبية ضد المحتلين بقيت مستمرة، ومن أجل السيطرة الكاملة على المنطقة، سيستغرق الإيطاليون عشرين عامًا، ويقاتلون حتى عام 1931 صراعًا غير نظامي، يدور على شكل عمليات عسكرية وحرب عصابات، لم ينج من فظائعها الشرسة، سكان طرابلس وبرقة”.

وخلص المعدون الى القول إنه “بعد استعمار بدأ ولم يفلح بالكامل، أغلقت صفحة الإيطاليين في ليبيا في كانون الثاني/يناير عام 1943، بدخول القوات البريطانية الى طرابلس منتصرة”.