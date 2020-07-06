ايطاليا تعلن دعمها لخطة الاصلاح المالية للحكومة اللبنانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو دعم بلاده لخطة الإصلاح المالي في لبنان بقيادة رئيس الوزراء حسان دياب، باعتبارها “الشرط الأساسي للتغلب على الصعوبات الحالية وإنعاش الاقتصاد وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني”.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره اللبناني ناصيف حتي، اليوم الاثنين بمقر الخارجية (قصر فارنيسينا) بالعاصمة روما.

ووفق مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية، كان الاجتماع بين دي مايو وضيفه اللبناني فرصة لـ”إعادة التأكيد، في مرحلة حساسة بشكل خاص للبنان، على التزام إيطاليا باستقرار البلد وأمنه ورخائه”، فضلا عن “استعراض الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال على المستوى الثنائي والإقليمي”

وفيما يتعلق بملف الأمن ، نوه دي مايو بمساهمة ايطاليا “للقوات المسلحة اللبنانية والأمنية من خلال مهمة التدريب للبعثة العسكرية الايطالية الثنائية (MIBIL)) وتوفير المواد غير الفتاكة، بما يتماشى مع التزاماتها في مؤتمر روما الثاني في عام 2018”.

كما جدد رئيس الدبلوماسية الايطالية التزام بلاده بمهمة يونيفيل الاممية، حيث تساهم فيها كثاني كتيبة من حيث عدد العناصر والقيادة، وهي “مهمة تستمر في القيام بدور أساسي في استقرار المنطقة”

وختاماً-حسب المذكرة- أتاح الاجتماع سانحة “تقييم الملفات الإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والأزمة السورية”.