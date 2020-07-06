ايطاليا: 8 وفيات وتسجيل 208 اصابة بكورونا في الـ 24 ساعة الماضية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الصجة الايطالية مساء اليوم الاثنين عن 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 208 اصابة بالوباء في الـ 24 ساعة الماضية

وبالضحايا المعلنين اليوم يرتفع اجمالي الوفيات الى 34 ألفا و869.

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 14 ألفا و709. العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 192 ألفا و241، بعد أن تماثل 208 للشفاء بين أمس الاحد واليوم الاثنين.

ويبلغ بذلك العدد التراكمي، للمصابين والموتى والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في الثلث الاخير من شباط/فبراير الماضي، الى 241 ألفا و819 .

المصابين بـ كوفيد-19 ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات يبلغ عددهم 946 ، من بينهم 72 بوحدات العناية المركزة .