بطاركة ورؤساء كنائس يحذرون من محاولات إضعاف الوجود المسيحي بالقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- حذر بطاركة ورؤساء الكنائس والمجتمع المسيحي في القدس من “محاولات مجموعات إسرائيلية متطرفة إضعاف الوجود المسيحي” في المدينة.

وقالوا “نحن، بطاركة ورؤساء الكنائس والمجتمع المسيحي في القدس، نقف متحدين لحماية الوضع القائم التاريخي المتعلق بالاماكن المُقدسة وحقوق الكنائس المتعارف عليها دولياً. وننظر لقضية عقارات باب الخليل في القدس على انها تهديد حقيقي لتفاهمات الوضع القائم.

وأضاقوا في بيان ارسلوه لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “كما نعبر عن قلقنا من قرار المحكمة المركزية بالقدس والتي تجاهلت الاثباتات التي قدمتها بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية لاثبات فساد الصفقة المشبوهة المتعلقة بعقارات باب الخليل. ونعبر ككنائس القدس عن دعمنا المطلق لبطريركية الروم الارثوذكس المقدسية في سعيها لنيل الحق والعدل”.

وكانت محكمة إسرائيلية رفضت نهاية الشهر الماضي التماس بطريريكة الروم الارثوذكس ضد مسعى جمعية “عطيرات كوهانيم” ، الناشطة بالاستيطان في القدس، تملك عقارات للبطريركية في باب الخليل بالقدس القديمة.

وقال البطاركة ورؤساء الكنائس “نحن لا ننظر الى قضية عقارات باب الخليل على انها قضية خلاف على عقارات، بل على انها محاولة لمجموعات متطرفة للسيطرة الممنهجة على قدسية مدينة القدس، وتدمير اقدس الاماكن لمسيحي العالم وقِبلة حجهم، واضعاف الوجود المسيحي الاصيل في المدينة المُقدسة”.

وشددوا على “ان قضية عقارات باب الخليل لا تؤثر على بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية فقط بل ستؤذي الؤام بين المجتمعات المختلفة في المدينة”.

وقال البطاركة ورؤساء الكنائس “نحن نطالب الحكومة بالتحرك لحماية التواجد والارث المسيحي والاماكن المُقدسة في البلدة القديمة بالقدس، وحقوق سكان حي النصارى فيها. فهذه المقدسات ينظر اليها اكثر من ملياري مسيحي حول العالم على انها موقع صُلب ايمانه وتجسيد للحياة الايمانية لمسيحي الاراضي المُقدسة”.