كونتي: الانكماش الكبير للاقتصاد الايطالي كان متوقعا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أشار رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي الى أن التقديرات التي صدرت اليوم في بروكسل حول انكماش الاقتصاد الايطالي في هذا العام بسبب تداعيات أزمة كورونا لم تكن بعيدة عن التوقعات، مطالبا بتجنب الهلع.

وكان كونتي يعلق، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء لتقديم مرسوم تبسيط الاجراءات الادارية، حول بيانات جديدة للمفوضية توقعت انكماشا للاقتصاد الايطالي في العام الحالي بنسبة 11.2% وهو الاسوأ على المستوى الاوروبي.

وأضاف “لسوء الحظ إنه رقم مهم ولكننا توقعنا ذلك، ولا ينبغي أن يمتلكنا الهلع لآن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي كان متوقعا على نطاق واسع باستثناء التفاصيل الدقيقة للرقم”. وقال “المشكلة هي ردة فعل البلاد والقدرة على العلاج بالصدمة. ينبغي أن نقلق إذا لم نواجه مرحلة الانتعاش (بعد أزمة كوفيد-19) بقوة وشجاعة، ولكننا نمتلك الشجاعة والعزم والمسؤولية” لتخطي هذه الازمة.