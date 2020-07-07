ايطاليا: ارتفاع بوفيات كورونا اليومية اثر تسجيل 30 وفاة وتراجع بالاصابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصجة الايطالية مساء اليوم الثلاثاء تسجيل 30 وفاة و138 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، مما يشكل زيادة في عدد الوفيات مقارنة بالامس (8 حالات وفاة)، وانخفاضا في عدد الاصابات اليومية (208 عدد الحالات الايجابية المعلنة أمس)

وبالضحايا المعلنين اليوم يرتفع اجمالي الوفيات الى 34 ألفا و899.

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 14 ألفا و242، ما يعادل 467 اصابة أقل مقارنة ببيانات أمس الاثنين.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 192 ألفا و815، بعد أن تماثل 574 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ويبلغ بذلك العدد التراكمي، للمصابين والموتى والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في الثلث الاخير من شباط/فبراير الماضي، الى 241 ألفا و956 .

المصابون بـ كوفيد-19 الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات يبلغ عددهم 940 (بالامس كانوا 946)، من بينهم 70 بأقسام العناية المركزة