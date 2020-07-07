ايطاليا: على الاتحاد الاوروبي ايلاء أهمية قصوى لبلدان ساحل جنوب المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-روما- أكدت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية مارينا سيريني على ضرورة أن يولي الاتحاد الأوروبي اهتماما ذا أولوية للعلاقات مع بلدان الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط”، وذلك في أعقاب لقاء جمعها في بروكسل الثلاثاء مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي.

ووفق الخارجية الايطالية، فإن العلاقات بين أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط تصدرت الاجتماع مع المسؤولة في الجهاز التنفيذي الاوروبي.

ونوهت سيريني بـ”إن الجوار الجنوبي يمثل أولوية استراتيجية يتطلب أهمية سياسية قصوى وموارد كافية”.

وتؤدي نائبة وزير الخارجية زيارة تستغرق يومين إلى العاصمة البلجيكية، حيث ستلتقي خالالها في وقت لاحق اليوم وغداً العديد من السياسيين وكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي. .