كورونا يفرض تمديد إغلاق محافظات الضفة الغربية 5 أيام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قررت الحكومة الفلسطينية تمديد إغلاق المحافظات بالضفة الغربية لمدة 5 أيام إضافية في مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله الثلاثاء، إنه “تقرر تمديد الإغلاق لمدة خمسة أيام أخرى ابتداء من صباح يوم غد الأربعاء”.

وذكر ملحم انه يسمح خلال الاغلاق بفتح محلات السوبرماركت، والمخابز، والصيدليات.

وشدد على عدم إقامة الأعراس أو بيوت العزاء بعد أن اشارت التقارير الأخيرة إلى انهما سبب الانتشار الكبير للفيروس في الأسابيع الماضية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 278 في محافظة الخليل، و8 في ضواحي القدس، 8 محافظة بيت لحم، 4 محافظة طولكرم، 6 محافظة رام الله والبيرة، و2 محافظة نابلس.

ولفتت إلى انه بذلك بلغ عدد الحالات النشطة الكلي 4402 حالة فيما وصل عدد الوفيات إلى 22.