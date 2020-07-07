غويريني يلتقي نظيره التركي في أنقرة ويجدد الدعوة لوقف دائم لاطلاق النار في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – جدد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني موقف بلاده الذي يرى أنه “من الضروري للغاية التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار” من أجل “توفير مساحة ودفعة جديدة للحوار بين الليبيين، على النحو المتفق عليه في مؤتمر برلين” الذي انعقد في كانون الثاني/يناير الماضي.

جاء ذلك في مذكرة صدرت عن وزارة الدفاع الايطالية مساء الثلاثاء في أعقاب زيارة غويريني لأنقرة للقاء نظيره التركي خلوصي آكار.

كما أعاد الوزير الايطالي التأكيد على أنه “لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، ولا يوجد حل لليبيا مقسمة”.

كما تناول اجتماع غويريني-آكار موضوع مهمة إيريني الاوروبية لمراقبة حظر تدفق الاسلحة الى ليبيا، والتي وصفها وزير الدفاع الايطالي بأنها “متوازنة وتقف على مسافة متساوية” من طرفي الصراع المسلح في ليبيا ، كما أنها “مساهمة أساسية من الاتحاد الأوروبي من أجل احلال السلام في ليبيا” ، و”لا يُسمح بالاستفزازات” تجاهها.