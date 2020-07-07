وزير الدفاع الايطالي يأمل في حل متوازن للخلافات شرق المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – استعرض وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني خلال لقاء في أنقرة مع نظيره التركي خلوصي آكار الاوضاع في منطقة شرق المتوسط، الذي “تتقاطع فيه المصالح الوطنية” للبلدين

وأفادت مذكرة صدرت عن وزارة الدفاع الايطالية مساء الثلاثاء بأن غويريني أعرب في هذا الصدد عن “الأمل ببذل كل جهد من أجل حل متوازن للخلافات التي برزت” في هذه المنطقة. وبهذا المعنى-تضيف المذكرة- “تم تجديد الدعوة لاحياء روح الحوار والتعاون الفعال بين جميع الجهات المعنية”، مع التأكيد على أنه “سيتم تسجيل أي انتهاك للامتثال لقواعد القانون الدولي في هذه المنطقة”.

وحول الانتماء المشترك لحلف شمال الأطلسي، أعرب وزير الدفاع الايطالي عن “الادراك العميق بأهمية التضامن بين الدول الأعضاء”، معلنا “تأييده لدفعة أكبر تجاه تعزيز تماسك التحالف، مؤملا التزاما مشتركا بهذا المعنى”.