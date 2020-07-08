ميركل تدعو الأوروبيين للاعتماد أكثر على النفس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الدول الأوروبية إلى الاعتماد أكثر فأكثر على نفسها وعلى تماسكها الداخلي في ظل عالم متغير، بالتوازي مع الحفاظ على الشراكات عبر الأطلسي.

جاء كلام المسؤولة الألمانية في خطاب لها اليوم أمام البرلمان الأوروبي، لعرض أولويات رئاسة بلادها للاتحاد والتي ستمتد حتى نهاية عام 2020.

وشددت المستشارة الألمانية على ضرورة العمل على تعزيز القيم الأوروبية وحقوق الانسان وسيادة القانون خارج حدود دول الاتحاد، مشيرة إلى ضرورة أن يجد التكتل الموحد مكانه وسط عالم مضطرب ومتغير.

وأكدت على ضرورة الاستمرار في عقد الشراكات عبر الأطلسي، مع بريطانيا ومع الصين، فـ”رغم عدم إمكانية عقد القمة الأوروبية – الصينية في أيلول/سبتمبر المقبل، يجب الاستمرار في الحوار مع بكين”، وفق قولها.

وتحدثت عن ضرورة تعزيز الشق الاجتماعي والقانوني في الحوار مع بكين بالتوازي مع الشق التجاري والاقتصادي.

وتطرقت المسؤولة الألمانية إلى أهمية التصدي للحملات المغرضة والأخبار الكاذبة في التعامل مع الأزمات خاصة وباء كوفيد-19، حيث رأت أن “أوروبا بحاجة للحقيقة والشفافية”.

وتتمحور أولويات الرئاسة الألمانية، وفق كلام ميركل حول ضرورة تمرير مخطط التعافي الأوروبي للتعامل مع تداعيات وباء كوفيد-19 والبالغ حجمه 750 مليار يورو.

كما ترغب ميركل في “الاستفادة” من أزمة الوباء لحث الأوروبيين نحو مزيد من الاعتماد على الذات والاستقلالية وإنجاز التحولين البيئي والرقمي.

هذا ومن المنتظر أن تكون رئاسة ألمانيا الحالية للاتحاد، من أصعب الرئاسات، إذ يتعين على ألمانيا رأب الصدع بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بملفات كثيرة من أهمها الموازنة ومخططات التعافي وملف الهجرة.

أما فيما يتعلق بملف الهجرة، فأكدت ميركل على أن عمل الرئاسة سينصب على وضع سياسة هجرة أوروبية تستند إلى القانون ومبادئ الإنسانية معاً.