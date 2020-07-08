ليبيا: السراج يلتقي مسؤولي شركة إيني في إطار الشراكة بمجال النفط والغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الاربعاء مع وفد من شركة (إيني) الإيطالية للنفط والغاز، يضم كل من الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، ومدير عام الشركة للموارد الطبيعية أليساندرو بوليتي، والمدير الاقليمي لشمال أفريقيا أنطونيو بانتسا، ومديرعام شمال أفريقيا عبد المنعم العريفي.

ووفقا للمكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني، فقد “حضر عن الجانب الليبي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ومستشار الرئيس لشؤون الطاقة محمد ماشينة، والسفير الليبي لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، والمهندس إبراهيم الفلاح”.

وقال البيان إن “الاجتماع يأتي في إطار الشراكة في مجال النفط والغاز وسبل تطويرها، وتناول الجهود المبذولة لإعادة فتح الحقول النفطية، حيث أكد الجانبان على الأهمية القصوى لسرعة إعادة ضخ النفط، بالنظر للأثار السلبية الخطيرة مادياً وفنياً الناجمة عن استمرار الإغلاق”.

من ناحية ثانية “تابع الاجتماع مشاريع الشركة في ليبيا، كما بحث ما تم مناقشته في اجتماعات سابقة حول تنفيذ شركة إيني لعدد من المشاريع في مجال الطاقة الكهربائية، وتحسين كفاءة الشبكة وزيادة القدرة الإنتاجية للمحطات، والمتطلبات الفنية واللوجستية لتحقيق ذلك”.