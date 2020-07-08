كونتي: جاهزون لطرح تغييرات المرسوم الأمني على البرلمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي “إننا نعمل بالفعل على تعديل المرسومين الأمنيين”، لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، “وفقا لما نص عليه مشروع تشكيل الحكومة الذي طلبت ثقة البرلمان عليه”.

وطمأن رئيس الحكومة الإيطالية خلال مؤتمر صحفي عقده في مدريد الأربعاء، من ناحية أن “هناك بالفعل تفاهم عام بين القوى السياسية”، بهذا الشأن “وسنتفق على خطة التغيير مع قادة الكتل السياسية”، كذلك “لأن البرلمان يعمل بجد، لكننا مستعدون لكي نقدم مرسوماً نعزز فيه الأمن بالضبط”.

أما بشأن آلية الإستقرار الأوروبية (Mes) فقد قال كونتي، إن “موقفي لا يتغير، لا أعتقد أن من الصحيح أن نقول: إما أن نأخذه الآن أم لا”. وتابع “لقد تحدثت عن ذلك مع (النظير الإسباني بيدرو) سانشيز أيضًا”، فـ”هناك مجموعة أدوات غير فاعلة حتى الآن، ولا تزال هناك خطوات إجرائية لكي تكون الآلية متاحة”. سيكون من الإيديولوجي الآن أن نقول “أنا سآخذه أو أنا لن آخذه”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، “لقد قلت بالفعل إننا سنقوم بالإطلاع باستمرار على وضع ماليتنا العامة، وعندما ننتهي من المفاوضات سنقيم ما هو مناسب وما هو غير مناسب، ليس بشكل تجريدي ولكن بشكل ملموس”.

وخلص كونتي الى القول: “سنجلس حول الطاولة ونطرح اقتراحنا الذي سيتم بحثها في البرلمان، لكن مع توضح إيجابيات وسلبيات الآلية بشكل مفرد، وأعتقد أنه لا يوجد نهج أكثر صحة وشفافية وفائدة من هذا”.