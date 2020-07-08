إيطاليا: 15 ضحية خلال 24 ساعة و193 اصابة جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن 15 شخصاً آخر فقدوا حياتهم في أنحاء البلاد جرّاء الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في معطياتها التي أكدتها هيئة الدفاع المدني، الأربعاء، أن “العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية حالة الطوارئ، بلغ 34,914 شخصاً”.

ووفقا لبيان وزارة الصحة، فقد “تم الكشف عن 193 حالة إيجابية جديدة من ناحية العدوى بكوفيد 19″، وأنه “خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل تعافي 825 شخصًا آخرين”.

وخلص البيان الى القول إنه “بذلك، يصل المجموع الكلي لأؤلئك الذين تماثلوا للشفاء إلى 193,640 حالة”.