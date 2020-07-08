عالم وبائيات إيطالي: نشهد حرب خنادق ضد كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال عالم وبائيات إيطالي إن “الجائحة قائمة وكوفيد 19 لا يزال مستمراً ولا شيء قد انتهى”. بالطبع “إنها حرب خنادق، لحسن الحظ مع وفيات أقل من ذي قبل في ظل تحرك الفيروس خلسة”.

وأضاف عالم الفيروسات في جامعة ميلانو فابريتسيو بريلياسكو وفي تصريحات لصحيفة (أڤّينيري) الفاتيكانية الأربعاء، أن “الصيف قد خلق ظروفًا بيئية وتباعداً إجتماعياً غير مواتٍ للعدوى”، لكن “الخريف والشتاء سيؤديان إلى تغيرات في درجة الحرارة والعمل على تقارب فيروسات الإنفلونزا الأخرى”، لذا “نوصي بإبقاء الحذر عالياً”.

وحذر بريلياسكو من أن “الفيروس لا يزال منتشراً، وإن كان أثره قد انخفض”، وأدف “إنه يصيب بأشكال خفيفة وربما تكون هناك نسبة عالية جدًا من الأعراض”. وكرر القول: “لكنه ينتشر أيضا لأننا أصبحنا أقل انتباهاً وهناك حالات مستوردة تتعلق بالسفر جواً”.

ولفت المدير العلمي لمستشفى غالياتسي التعليمي في ميلانو، الى “ضرورة مواصلة اليقظة، وبشكل خاص في بيئات العمل الخطرة، كما توضح ذلك حالة المسالخ الألمانية، حيث تسببت درجات الحرارة المنخفضة، الرطوبة وازدحام العمال، في خلق بؤر خطيرة”.

وخلص خبير الفيروسات محذراً من أن “الأمر نفسه يمكن أن يحدث لنا، خاصة في تلك المناطق التي يجري العمل فيها في ظروف أمان سيئة”.