بوريل: مصممون على الاستمرار في العمل لتحقيق حل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن دعمه لمضمون البيان الصادر يوم أمس عن وزراء خارجية كل من مصر، الأردن، ألمانيا وفرنسا بشأن نوايا إسرائيل ضم اجراء من الضفة الغربية المحتلة.

وأشار بوريل في تدوينة له على توتير اليوم، إلى أن الاتحاد يشاطر الدول الثلاث رأيها ضرورة افهام إسرائيل مخاطر اللجوء إلى إجراءات أحادية الجانب وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وتابع المسؤول الأوروبي: “لا زال الاتحاد الأوروبي مصمماً على العمل من أجل حل الدولتين باعتباره الطريق الواقعية والمستدامة الوحيدة لحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني”.

وكان وزراء خارجية الدول المذكورة قد أصدروا أمس بياناً مشتركاً بعد اجتماع عقدوه عبر دائرة فيديو مغلقة، عبروا فيه عن رفضهم لأي عملية ضم إسرائيلية قادمة.

وأشار الوزراء أن الضم يعرقل حل الدولتين ويعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.