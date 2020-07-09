نائبة وزير الخارجية الايطالية تتحدث عن جهود لتجاوز ازمة سد النهضة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أشارت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، ايمانويلا ديل ري الى المفاوضات المتعثرة حول سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تجري حاليا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الأوروبي

وتحدثت ديل ري، خلال مؤتمر افتراضي عبر تقنية الفيديو عن القرن الأفريقي ، نظمه أمس الاربعاء وزير خارجية فنلندا، عن “الخلافات الحالية بين مصر وإثيوبيا والجهود الجارية للتوصل إلى تسوية إيجابية” بشأن السد، الذي اضطلعت شركة ساليني الايطالية بأعماله الانشائية.

وحذرت الدبلوماسية الايطالية، المسؤولة عن ملف افريقيا في وزارة الخارجية من أنه “على المدى الطويل وبشكل عام، من المرجح أن تظل المنافسة على موارد المياه مشكلة الساعة في المستقبل. ولذلك يجب توجيه جهودنا نحو منع حدوث مزيد من التوترات حول الموارد المائية وتعزيز الحوار بحثا عن حلول مشتركة وذات منافع متبادلة”.

وفي سياق آخر، نوهت نائبة وزير الخارجية بأنه اضافة الى “منطقة الساحل، يظل القرن الأفريقي أولوية بالنسبة لإيطاليا”، حيث “تمثل المنطقتان امتدادا جغرافيا طبيعيا سواء من ناحية اعتماد تدابير إيجابية للتعاون والتنمية، أو في الكفاح ضد الأوبئة المتوطنة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة وظواهر الهجرة غير النظامية”.