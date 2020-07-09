متحدث أوروبي: نسير باتجاه ابرام اتفاق مع بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن مؤسسات ودول التكتل الموحد لا تزال تسعى للتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا حول العلاقات المستقبلية بعد انسحاب الأخيرة (بريكست).

وكان دانيال فيري، يعلق اليوم على جولة المفاوضات الحالية الجارية في لندن، مؤكداً أنها ستستمر في بروكسل الأسبوع القادم، قبل العودة إلى جولة رسمية أخرى في 20 الشهر الحالي.

ووصف المتحدث المفاوضات الجارية بـ”البناءة”، حيث “لا زلنا نعمل على حل الخلافات”، وفق كلامه.

في سياق متصل، كانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قد أكدت يوم أمس أمام البرلمان الأوروبي أن الاتحاد يجب أن يكون جاهزاً لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا.

وكان سياسيون أوروبيون قد أكدوا أن غياب الاتفاق مع بريطانيا سيؤثر حتماً على معدلات النمو الاقتصادي ومخططات الإنقاذ الأوروبية الرامية للتعامل مع آثار وباء كوفيد-19.

هذا ومن المفترض أن تتوصل لندن وبروكسل إلى اتفاق على مستقبل العلاقات قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، ليتسنى المصادقة عليه من برلمانات الدول المعنية والبرلمان الأوروبي.

وستتوقف بريطانيا عن الامتثال الى القوانين والمعايير الأوروبية بحلول نهاية العام الجاري سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.