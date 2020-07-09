رئيس اركان الجيش الإسرائيلي إلى الحجر الصحي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أدخل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى الحجر الصحي بعد اجتماعه مع ضابط شخصت إصابته بفيروس كورونا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان وصل وكالة (أكي) الإيطالية للأنباء “تواجد رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي قبل أسبوع برفقة ضابط تأكد اليوم انه مصاب بفيروس كورونا ولذلك وبناءً على تعليمات وزارة الصحة سيدخل رئيس الأركان وضباط أخرين الى الحجر الصحي حيث سيواصل جدول أعماله”.

‏وأضاف “الجنرال كوخافي يشعر بصحة جيدة دون أية أعراض وسيتم فحصه في الوقت القريب”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس دخل إلى الحجر الصحي ، أمس، بعد تواجده مع مصاب بفيروس كورونا.

واليوم أعلنت الوزارة الإسرائيلية لشؤون القدس إن الوزير رافي بيرتس دخل إلى الحجر الصحي بعد إصابة مستشار له بالفيروس.